إنهاء خدمة إمام أمّ الأهالي في صلاة بمحيط المسجد بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة "إسلام حسن محمود حسن" إمام وخطيب بإدارة العاشر من رمضان بالشرقية، لقيامه بتجميع عدد من الأهالي وصلى بهم المغرب أمس السبت، بمحيط مسجد واحة الصالحين بالمجاورة 37 بجوار منزله.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الأحد، أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.