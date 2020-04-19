​تعرف على المخطط التفصيلي لتطوير نادي السكة الحديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نفذ وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، جولة تفقدية في نادي السكة الحديد الرياضي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير النادي.
وتفقد الوزير الأعمال الإنشائية بالمبنى الاجتماعي، وأعمال تطوير سور النادي، الذي يدخل ضمن المخطط الاستثماري الخاص بالتطوير، حيث سيتم إقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد، كما اطلع الوزير على الخطة الشاملة للتطوير، التي تشمل الملاعب والاستاد والصالات المختلفة ومخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء.
وأكد الوزير اهتمام وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، لتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق، باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ كافة أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية للنادي لتطوير الخدمة المقدمة لأعضائه، بما يتناسب مع عراقة النادي الذي تم إنشاؤه عام1903، لافتًا إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرًا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.
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