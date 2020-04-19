وزير النقل يتابع تطورات العمل في مشروع توسعة الطريق الدائري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال جولته التفقدية، اليوم الأحد، لمشروع تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بقطاعات ومواقع العمل المختلفة من حيث الكشف الدوري على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع بالكاشف الحراري، والالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات ودورات المياه.

كما تابع الوزير معدلات تنفيذ كافة قطاعات المشروع، الذي يصل طوله إلى 106 كيلو مترات، بتكلفة إجمالية 7.3 مليار جنيه، حيث تفقد وزير النقل أعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي وشاهد أعمال رفع الكمرات على كوبري توسعة النفق، وأعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات في كل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات في كل اتجاه، كما تابع توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق ثم تفقد باقي قطاعات المشروع، حيث وجه الوزير بضرورة الانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأن تتم كافة الأعمال في المشروع الحيوي المهم وفقًا لقياسات الجودة العالية.

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وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية الاستمرار في تنفيذ كافة مشروعات وزارة النقل واستمرار عجلة الإنتاج، بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، مشيدًا بحرص الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات القومية.

وبخصوص أعمال تطوير الطريق الدائري، أشار الوزير إلى أنها تهدف إلى توسعة الطريق الدائري لرفع مستوى خدمة الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، وأن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائري، أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وصيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، كما أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة، مضيفًا أنه تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين، مؤكدًا ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، وأن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.