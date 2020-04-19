شكرا لقرائتكم خبر عن تتضمن 185 طن مواد غذائية ولحوم.. 3 قوافل من «تحيا مصر» تجوب 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق «تحيا مصر» الأحد 3 قوافل محملة بـ 185 طنا من المواد الغذائية واللحوم لرعاية أسر العمالة غير المنتظمة بمحافظات الفيوم، وسوهاج، ودمياط، وذلك ضمن أنشطة مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان، الأحد، شهد إطلاق القوافل كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية السابق لصندوق تحيا مصر، كما شاركت في إطلاق القوافل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إن الصندوق يعمل كمعاون لأجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن توصيل المواد الغذائية لأسر العمالة غير المنتظمة يشكل أحد مبادرات محور مواجهة الكوارث والأزمات التي ينفذها الصندوق خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود.

وأضاف: قام الصندوق بتوزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بحي منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة عن عاتقهم خلال فترة حظر التجوال.

كما تم توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية على العمالة غير المنتظمة بمحافظات الإسكندرية والقليوبية والشرقية .

وأوضح ان الصندوق منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد وفّر 1000 مضخة حقن سوائل بالإضافة إلى 200 جهاز تنفس صناعي لدعم القطاع الطبي، ويتم التنسيق حاليا لتدبير 124 جهاز تنفس صناعي إضافية فضلا عن التواصل مع العديد من رجال الأعمال لرغبتهم في المساهمة في تدبير عدد من الأقنعة الواقية ومستلزمات المستشفيات والمواد المطهرة بشكل عيني .

في ذات السياق أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أنه يجرى المتابعة مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعمار القرى المنكوبة ورعاية الأسر المتضررة من السيول التي واجهتها البلاد مؤخرا، حيث تم رصد 100 مليون جنيه من الصندوق لدعم هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .

وأشاد وزير التنمية المحلية بكافة المبادرات التي أطلقتها منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وعدد من رجال الأعمال مؤخراً للتكاتف مع جهود الحكومة في مواجهة أزمة كورونا وعبور هذه الظروف الاستثنائية ودعم ما تقوم به الحكومة لتخفيف الآثار الناجمة عن انتشار الفيروس .

وشدد وزير التنمية المحلية، على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق تحيا مصر خلال هذه الفترة من عمر الوطن لدعم الجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات خاصة في ظل التعاون لمواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا على كافة فئات المجتمع .

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وأشاد شعراوى بجهود صندوق «تحيا مصر» في القرى الأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية والتى بلغت حوالى 24 قرية والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير المدارس والقرى وإطلاق مبادرات صحية ومجتمعية ومساعدة الفتيات الأولى بالرعاية بالزواج .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مساهمات كافة فئات الشعب المصرى في الصندوق تأتى في إطار الثقة الكبيرة من المصريين لما يقوم به الصندوق وتوصيل المساعدات إلى كافة المستحقين بمختلف المحافظات .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية تكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة بسلام واستعادة جهود البناء والتعمير التي تقوم بها الدولة.