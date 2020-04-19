شكرا لقرائتكم خبر عن عقب ظهور حالات كورونا.. إجازة 48 ساعة لـ101 عامل بأحد مصانع قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، غلق مصنع تابع لإحدى شركات للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا لمدة 48 ساعة لتطهير وتعقيم المصنع بالكامل واتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، يأتي هذا في إطار حرصه الكامل على صحة وسلامة العمال.

كما قرر المحافظ –بحسب بيان- منح أجازة بأجر كامل لعدد 101 عامل لمدة 14 يوم من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع، فضلًا عن تواجد طبيب مقيم أثناء الورديات للكشف وقياس درجة الحرارة على العمال أثناء دخولهم وخروجهم من المصنع، وكذا اتباع التعليمات الوقائية وتوزيع وسائل الوقاية على العمال.

كما شدد المحافظ على القيام بتطهير وتعقيم المصنع بشكل دوري يوميًا، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بالديوان العام، وبحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ومديري مديريات الشؤون الصحية والقوي العاملة بالمنوفية ورئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ومسؤولي إحدى شركات الصناعات الغذائية.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وعضوية كل من رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ومدير مديرية القوي العاملة ومدير عام الطب الوقائي والأمراض المعدية ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة تكون مهامها التفتيش على المصانع التابعة للشركة ومراعاة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المصنع اعتبارًًا من الأربعاء الموافق 22 أبريل الجاري، وكذا المرور على جميع المصانع بالمنطقة الصناعية وإعداد تقرير شامل بنتائج المرور للعرض على المحافظ.

وشدد مسؤولو الشركة على تنفيذ تلك القرارات التي من شأنها الحفاظ على صحة العمال، مؤكدين التزامهم الكامل بتنفيذ جميع توصيات الاجتماع.

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