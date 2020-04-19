شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «خطر داهم».. غلق ٣ منشآت وإعدام أكثر من طن أغذية فاسدة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية، حملة على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن «أبوحماد، وأولاد صقر، وديرب نجم»، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار المتابعة المكثفة للمنشآت الغذائية، وخاصة خلال أعياد الربيع، والضرب بيد من حديد على المنشآت الغذائية المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وبحسب بيان، الأحد، أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣ منشآت غذائية بهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام طن و٢٧٠ كيلو جرام أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٩ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ١١ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة الوقائية، والاحترازية لمنع التكدس والتجمعات، ممثلة في إلغاء الأسواق، وغلق المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وأماكن بيع المسليات، يوميًا من الساعة ٥م حتى ٦ص، مع متابعة الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.