شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات فورية من «بنها الجامعي» بعد ظهور 3 حالات كورونا بين الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي بنها الجامعي للشؤون العلاجية، إن المستشفى اتخذت عدة إجراءات، اليوم، بعد الإعلان عن إصابة 3 أطباء بقسم الأطفال بمرض كورونا المستجد أمس، وعزلهم للعلاج.

وأوضح أنه تقرر وقف استقبال حالات الولادة مع استمرار استقبال قسم النساء والولادة لحالات الطوارئ والنزيف والاجهاض مع غلق استقبال الأطفال وعدم استقبال حالات مرضية من خلاله ونقل قسم وعنايات الأطفال من مكانه الأساسي لمكان فرعي بالوحدة الخامسة بقسم الباطنة، حيث تم نقل كافة الحالات التي كانت محجوزة بالقسم للمكان البديل، ويجري لهم الفحوصات الكاملة والترصد.

كما تقرر أيضا خضوع كافة أطقم المستشفى من الأطباء والعاملين وأفراد الأمن وليس المخالطين للحالات الإيجابية فقط لإجراء تحاليل الدم والاشاعات المقطعية للاطمئنان على عليهم، وبيان انتقال الفيروس لهم من عدمه كإجراء احترازي من المستشفي في إطار حرصها على سلامة كافة العاملين بالمستشفى ومقدمي الخدمة والتأكد من سلامتهم والتدخل السريع لعلاج من يثبت إصابته بالفيروس، حيث تم أخذ 280 عينة دم كاملة وإجراء 200 اشعة مقطعية لأبناء المستشفى كمرحلة اولي حيث يفوق عدد العاملين والأطباء والتمريض والأمن عن 1500 شخص.

وأوضح الدخاخني، أنه في حالة ظهور إصابات أو أعراض على أحد من الذين خضعوا للتحاليل والأشاعات سيتم عمل قائمة بالأسماء من الأطباء والتمريض وأفراد أمن وعمال وإرسالها للطب الوقائى والترصد بوزارة الصحة ووزارة التعليم العالى لموافاة إدارة المستشفى بكافة التدابير والإجراءات لعمل اللازم معهم، وإخضاع هذه الحالات لبروتوكول وزارة الصحة وإجراء تحاليل pcr حيث أنه غير متواجد إلا لدي وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الوضع في المستشفى آمن تماما ويتم تقديم الخدمة الصحية بشكل طبيعي وفق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه فور التأكد من إيجابية حالات الأطباء جرى عزلهم وتطهير القسم والاطمئنان على المخالطين فيه، مؤكدا أن من الصعب حاليا التوصل لسبب إصابة الأطباء الثلاثة، وكيف انتقلت لهم العدوي.

Advertisements