شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين يشكر السلطات المصرية لموافقتها على ترحيل مواطنين إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، بجزيل الشكر ووافر الامتنان للسلطات المصرية على مبادرتها الكريمة بالاستجابة لطلب السفارة بالموافقة على ترحيل عدد من المواطنين من أبناء قطاع غزة.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن مندوب السفارة قد قام بمرافقة المرحلين حتى معبر رفح، ويتابع السفير وصول المواطنين إلى غزة.