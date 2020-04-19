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شكرا لقرائتكم خبر عن تساعدهم على الرقص.. ممرضة تداعب الأطفال المصابين بـ«كورونا» في «عزل قها» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في لفتة إنسانية داخل مستشفى قها المركزي لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، داعبت ممرضة الأطفال المصابين بمساعدتهم على الرقص على أغاني الأطفال.
وقالت الممرضة مي منسي «التعامل مع المصابين الأطفال هو الأصعب بالنسبة لكل الفريق الطبي»، مشيرة إلى أن حالة كل طفل تحدد ما إذا كان سيستمر مع والديه أو يتم عزله في غرفة أخرى.
وأكدت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبي، نائب مدير المستشفى، أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، مشيرة إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى 75 حالة.
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