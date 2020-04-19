شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين في بيروت الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق من مطار القاهرة الدولي ، الثلاثاء المقبل ، رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران متوجهة إلى بيروت لإعادة المصريين العالقين في لبنان من ذوي الحالات الإنسانية والطارئة، وذلك ضمن الجسر الجوى الاستثنائي لعودة المصريين العالقين بالخارج، في ظل تعليق رحلات الطيران حول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

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ومن المقرر أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، حيث يتم إجبار الراكب الراغب في العودة إلى البلاد على كتابة إقرار قبل ركوب الطائرة بدخول الحجر الصحي فور وصوله البلاد، خلال فترة العزل المقررة وذلك لمدة 14 يوما للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.