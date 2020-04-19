شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة الشمس ستقتل كورونا.. دراسة جديدة تحيى الأمل فى الصيف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر التجارب التي أجرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) أن الفيروس التاجي يمكن تدميره بسرعة من خلال أشعة الشمس. ووفقا لما نشره موقع " الديلى ميل" فإن موقع ياهو نيوز قد حصل على ملخص يشير إلى أن الفيروس لا يمكن أن يعيش في درجات الحرارة العالية والرطوبة على الأسطح أو في قطرة من اللعاب، مما يمنح الأمل في أن النهاية قد تكون على الأبواب مع اقتراب الطقس الصيفي لأجزاء من العالم. Advertisements الفيديو التالى يرصد تفاصيل تلك الدراسة وأهم نتائجها.

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