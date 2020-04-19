شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مختبر "ووهان" يرد على مروجى نظريات "المؤامرة": من المستحيل تحضير كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مدير مختبر مدينة ووهان الصينية يوان زيمينج على نظريات المؤامرة والاتهامات الأمريكية المتعلقة بتحضير فيروس كورونا المستجد، واصفا ذلك بالمستحيل، مضيفا أن مثل هذه التصريحات الكاذبة لن تعوق التعاون العلمي العالمي في المعركة المستمرة ضد الفيروس.



زيمينغ

وبحسب شبكة سي إن إن الامريكية، نفى "زيمينج" نظريات المؤامرة وغيرها من البيانات الزائفة التي تربط المعهد بأصل الفيروس، وقال إن مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية في معهد ووهان للفيروسات هو المختبر الوحيد في الصين الذي يحتوي على أعلى مستوى للسلامة الحيوية "P4"، مضيفاً أن المعهد لديه قواعد ولوائح صارمة في البحث العلمي.

وفى حديثه عن نظريات المؤامرة والتصريحات الأخرى المتعلقة بالأمر، قال يوان زيمينج إن الإدعاءات لا تدعمها أدلة علمية، مضيفا أنه يعتقد بأن مثل هذه الشكوك لن تزول طالما استمرت الجائحة في العديد من البلدان الأخرى.

وأضاف أنه من حيث موقع المعهد في ووهان "لا يمكن للناس إلا أن يقيموا رابطا" منتقدا وسائل الإعلام التي "تحاول عمدا خداع الناس" بتوجيه اتهامات "مبنية على مجرد تكهنات من دون "أدلة".

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وكانت استبعدت فرنسا، وجود أدلة حتى الآن، تربط بين فيروس كورونا المستجد، وعمل مختبر أبحاث بي4 فى مدينة ووهان الصينية حيث بدأ الوباء الحالي.

وقال مسئول بمكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون: "نود أن نوضح أنه حتى يومنا هذا لا يوجد دليل واقعى يدعم المعلومات التى تناقلتها الصحافة الأمريكية فى الآونة الأخيرة ويثبت وجود صلة بين أصول مرض كوفيد-19 وعمل مختبر بي4 فى ووهان بالصين".