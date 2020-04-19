شكرا لقرائتكم خبر عن لمرور 50 سنة على إنشاء حائط الصواريخ.. ميدالية تذكارية لـ"الدفاع الجوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2020 بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبى لقوات الدفاع الجوي. Advertisements ويأتى القرار بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء حائط الصواريخ وإسقاط الطائرات الفانتوم. وتكون الميدالية من طبقة واحدة من ( النحاس المطلى باللون الذهبى)، وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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