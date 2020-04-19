شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطابات تكشف عودة التمريض المنقطع عن العمل لأسباب غير مخلة بالشرف والأمانة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أنها خاطبت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لإعادة تعيين افراد التمريض المستقيلين والمنقطعين لأسباب لا تخل بالشرف والأمانة وذلك لتغطية العجز في أعداد هيئة التمريض خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد والعالم جراء جائحة كوفيد 19 .

وقالت نقيب التمريض في تصريحات اليوم أن مجلس الوزراء قام بالرد على خطاب النقابة موجها ردة إلى وزارة الصحة بشأن إعادة تعيين افراد التمريض المستقيلين والمنقطعين لأسباب لا تخل بالشرف والأمانة وذلك لتغطية العجز في أعداد هيئة التمريض أن الأمر قيد الدراسة وفى حال الموافقة سيتم التواصل مع نقيب التمريض.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أن المستشار القانوني لوزارة الصحة وجه خطاب ثالث إلى النقابة العامة بتجهيز الطلبات المتعلقة بعودة التمريض للعمل وفق الشروط التي حددها مجلس الوزراء وتابعت نقيب التمريض: سنحدد الأعداد والجهات التي كان يعمل فيها مقدمي الطلبات من التمريض والجهات المقترح العمل بها في الفترة الراهنة.

وكانت انفعلت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، قائلة: "هى الدراما المصرية مش هترحمنا.. ليه مصر والعالم فى وادى وهى فى وادى تانى".



وأضافت "كوثر محمود"، أن فيلم "يوم وليلة"، للفنانة "درة"، يسيء لـ600 ألف ممرض وممرضة يعملون فى المنظومة الصحية، وتابعت: "جيش مصر الأبيض وهم جميعاً مشروع شهيد ذهبوا إلى مستشفيات الحجر وهم على علم بأنهم عرضة للإصابة.. ولكن منذ 3 أيام هناك حالة غضب كبيرة وسط الممرضين بسبب الفيلم الذى لا يعبر عن الدور الكبير الذى تقدمه الممرضات الآن".

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وأكدت نقيب عام التمريض، أن المجتمع أطلق على العاملين فى المنظومة الطبية جيش مصر الأبيض وقدر دور الممرضات، وأوصل رسائل قوية لهم شجعتهم على الدور الذى يقومون به، وتابعت: "لكن فيلم يوم وليلة قذر، ويسيء للتمريض.. مش هى دى شخصية الممرضة".







