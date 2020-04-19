شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شرطة التموين تضبط 1.250 طن فسيخ فاسد بعابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شرطة التموين في ضبط 1,250 طن أسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل أحد المحال بالقاهرة قبل طرحها وتداولها بالأسواق، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع الغير صالحة للإستهلاك الآدمى.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (مالك محل لتجارة الأسماك المملحة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بحيازة كميات من (الأسماك المملحة) المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الإحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المتحرى عنه، وضبط كمية قدرها (1,250 طن أسماك ممُلحة "1,150 طن سردين – 100 كيلو جرام فسيخ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "وفقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



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