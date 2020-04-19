شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ماليزية تغادر مطار القاهرة وعلى متنها 485 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، الطائرة الماليزية رقم MH8453 ، متجهة إلى دولة ماليزيا بعد إجلاء مواطنيها من القاهرة، فى ظل فترة تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وقالت مصادر مطلعة، إن سلطات مطار القاهرة قامت بإنها إجراءات سفر 485 راكبآ ماليزيا إلى بلدهم على متن طائرة ماليزية، وصلت المطار لنقل رعايا دولة ماليزيا بعد انتهاء فترة تواجدهم بالقاهرة، حيث تم توفير كافة الإجراءات الوقائية َالاحترازية من الحجر الصحي والصيانة والخدمات الجوية والأرضية.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.