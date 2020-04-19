شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. إغراق حدائق الإسماعيلية لمنع زيارتها خلال شم النسيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لم يكتف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بقرار منع أي مظاهر احتفالية بشم النسيم في أي منطقة من مناطق وحدائق وشواطىء ومنتزهات الإسماعيلية، وتكليف الأمن بإغلاق شوارع كورنيش كارفور وطريق البلاجات من السادسة صباح الإثنين حتى السادسة مساء، ووجه مسؤولي الأحياء بنطاق المدينة باللجوء إلى فتح المياه على جميع الحدائق، وخاصة حديقة «نمرة 6» التي يحتشد سنويا بها الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك لمنع زيارة أي شخص.

شارك مسؤولو إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس في إغراق الحدائق بالمياه العكرة بشكل كامل حولها إلى بحيرات مائية خضراء، لتحول دون أي محاولة للاقتراب منها أو الجلوس فيها.

وقال مسؤول بالمحافظة في تصريحات خاصة، إن الهدف من فتح المياه على جميع الحدائق هو الحيلولة دون محاولات البعض مخالفة القرار الخاص بمنع تواجد أي شخص أو تجمعات، مؤكدا على أن غمر المياه مستمر على مدى يومين، بجانب الدوريات الأمنية العاملة على مدار الساعة في إطار إجراءات الدولة لمكافحة والوقاية من فيروس كورونا.

وتواصل أجهزة المحافظة إجراءات التعقيم والتطهير ضد كورونا في كل الأحياء والشوارع والميادين ليلا خلال فترة الحظر، من خلال معدات خاصة وعربات مجهزة بالآلاف من اللترات الخاصة بالمطهرات.

حدائق الإسماعيلية

حدائق الإسماعيلية

حدائق الإسماعيلية