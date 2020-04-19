شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الطب الوقائي بأسوان يصلي الجنازة على متوفي بـ «كورونا» ويقوم بدفنه بكوم امبو (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجريت اليوم الأحد، في مدينة كوم امبو، مراسم دفن جثمان الحالة الثانية المتوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بالإدارة الصحية بكوم امبو.

و قام فريق من الطب الوقائي فقط بالصلاة على الجثمان ودفنه بمقابر مدينة كوم أمبو.

وشارك في تأمين إجراءات الدفن العميد محمود مرعي مأمور مركز شرطة كوم امبو وعدد من أفراد الشرطة.

من ناحية أخرى، قال الدكتور مصطفى أبوالمجد مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، إنه تم تعافي 12حالة وخروجها من العزل الصحي، منهم 6 حالات من مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة للعزل الصحي، و6 حالات من دار الضيافة التابع للجامعة بمنطقة صحاري، وذلك بعد تماثلهم للشفاء التام وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية للمرة الثانية.

فريق الطب الوقائي بأسوان يصلي الجنازة علي متوفي بكورونا ويقوم بدفنه في مقابر كوم امبو

فريق الطب الوقائي بأسوان يصلي الجنازة علي متوفي بكورونا ويقوم بدفنه في مقابر كوم امبو