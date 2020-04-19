شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنيا: تشكيل لجنة عليا لوضع الآليات والضوابط بشأن امتحانات آخر العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، تشكيل لجنة عليا من الجامعة تقوم بوضع الآليات والضوابط المنظمة الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، لعمل البحث المرجعي، وإعلانها لجميع الطلاب والتزام أعضاء هيئة التدريس بها، وبيان تفصيلي بالرسائل البحثية لكل مقرر والجداول وطرق تسليمها وكل التفاصيل والمواعيد المقررة لبدء التسليم، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات بالكليات قبل إرسال الضوابط والآليات المعدة من قبل اللجنة المشكلة بالجامعة وإقرارها من مجلس الجامعة القادم.

وقال «عبدالنبي»: «القرار يأتي في ضوء القرارات التي تم اتخاذها اليوم في جلسة المجلس الأعلى للجامعات والتي تم فيها مناقشة كل البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير وإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والقرار بإلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية لسنوات النقل التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠».

وأضاف: «وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي)، ويستبدل بتلك الامتحانات إعداد الطلاب لرسائل بحثية مقبولة (مقالة بحثية– مشروع بحثي – بحث مرجعي) في المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل، أو عمل اختبارات إلكترونية في البرامج ذات الأعداد المحدودة من الطلاب».