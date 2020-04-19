شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية» ترد على استفسارات الأطقم الطبية بخصوص الكتاب الدوري لسنة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية بالشكر والتقدير لجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد على دورهم الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع المصري على خلفية مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء نص البيان كالتالي: «فعلى مدار الساعات الماضية تابعت رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية باهتمام بالغ استفسارات عدداً من الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي بشأن الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 الصادر عن رئاسة الهيئة بتاريخ 13 ابريل الجاري وهو ما استوجب الرد على جملة من الاستفسارات التي تواترت من الطاقم الطبي بمنشأت الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي تم رصدها من فريق الرصد والمتابعة بالهيئة.

أولاً: بشأن الأهداف التي تسعي الهيئة لتحقيقها من خلال تطبيق أحكام الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020.

في إطار الجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 وبناءً على تحليل دقيق للأسباب التي قد تؤدي لانتشار عدوي فيروس كرونا المستجد عالمياً بين أفراد الأطقم الطبية.

ووفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن والتي أشارت إلى أن من أكثر الأسباب التي تؤدي لانتشار العدوي بين أفراد الأطقم الطبية هو تنقل أعضاء الأطقم الطبية بين أكثر من مكان عمل، وأوصت بتقليل انتقال الأطقم الطبية لمنع انتقال الفيروس بين المنشأت الطبية ومن ثم للمرضى بداخلها ما يؤدي إلى غلق المستشفيات لحين تطهيرها، وهو ما يمثل تعطيل تقديم الخدمات الطبية في ظل تلك المرحلة الحرجة التي تتطلب توافر كل الأستعدادات في ذلك الفترة الحرجة.واضطلاعاً بمسئوليات الهيئة في حماية الأطقم الطبية والإدارية العاملة بمستشفياتها ووحداتها الصحية بمحافظة بورسعيد وحفاظاً على استمرارية العمل داخل تلك المنشآت يشكل آمن.

صدر الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 بشأن التدابير الواجبة التطبيق على كافة العاملين بالهيئة لمواجهة التداعيات المحتملة بفيروس كورونا المستجد.

ثانياً: بشأن ما أثير حول نطاق تنفيذ الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2020 الصادر من رئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

فتجدر الإشارة أنه لا تسري أحكام الكتاب الدوري إلا على الأطقم الطبية والإدارية العاملة في مستشفيات ووحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد حيث لا يتبع الهيئة سوي المنشآت الصحية الكائنة بنطاق محافظة بورسعيد فقط.

ثالثاً: بشأن ألية تنفيذ هذا الكتاب الدوري من الناحية الإجرائية.

أصدر المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية المنشور رقم 14 لسنة 2020 يوضح كافة الإجراءات التفصيلية لتنفيذ أحكام الكتاب الدوري بداية من تقسيم العمل طبقاً لجداول معتمدة مع مراعاة ساعات العمل المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وكذلك عمل اللجان الفرعية بكافة المنشآت المسئولة عن إجراءات فحص الأطقم عند مغادرة المنشأة وقبل دخولها مرة أخرى حيث يتم التبادل بين مجموعة تعمل على رأس العمل وأخري في العزل المنزلي بمدة زمنية متساوية.

كذلك أوضح المنشور الإداري قواعد العزل المنزلي والإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوي.

رابعاً: بشأن المعاملة المالية للأطقم الطبية والإدارية التي قد تصاب أثناء تأدية عملها:

في حال ظهور أي اعراض إصابة على أي فرد من الاطقم الطبية والإدارية يتم عمل كافة الفحوصات الطبية والمعملية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وفي حال تأكد الإصابة معملياً يتم منح المصاب أجازه مدفوعة الأجر وصرف حافز منظومة التأمين الصحي الشامل كاملاً ومتابعة علاجه بمستشفيات العزل لحين إتمام شفاؤه وعودته للعمل مجدداً بمستشفيات الهيئة.

Advertisements

أما في حالة اكتشاف الإصابة أثناء فحص الاطقم الطبية العائدة من فترة العزل المنزلي التي من المفترض ألا يتم العمل من خلالها بأي منشأة حكومية أو خاصة يتم منح المصاب من الاطقم أجازه اجبارية مدفوعة الاجر والحافز كاملاً أيضا، وبعد عودته وتمام شفاؤه يتم التحقيق فيما إذا كان سبب الإصابة هو نتيجة خرق لقواعد العزل الذاتي والعمل بمنشآت طبية أخرى من عدمه.

خامساً: بشأن ما اثير حول الإجراءات التأديبية والتي تتمثل في إجراء تحقيق في حالة خرق قواعد العزل الذاتي والعمل بأية منشآت خاصة وقت العزل المنزلي.

فإنه وبالتنسيق مع قطاع الشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ستستند الإدارة القانونية بفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد إلى تقرير تقصي الإصابة الرسمي الصادر من إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد أو في المحافظات الأخرى التي تثبت بها الإصابة والذي يثبت مكان التقاط العدوى وعدد المخالطين والحالة المرجعية.

وفي حال عدم ثبوت الإصابة رسميًا نتيجة خرق قواعد العزل الذاتي يحفظ التحقيق ولا يتم توقيع أي جزاء تأديبي.

وفي النهاية نود أن نؤكد حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على الحفاظ على الأطقم الطبية ولإدارية وذويهم وكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وحماية كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة. وتهيب الهيئة بالأطقم الطبية عدم الأنسياق وراء الشائعات التي يتم ترويجها في هذا الوقت الحرج في المجتمع المصري، وضرورة تضافر كافة الجهود للخروج من الأزمة الحالية».