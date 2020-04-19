شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تطبيق القانون بكل حزم لمواجهة أي تجمعات في «شم النسيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن جميع الحدائق والمتنزهات العامة، والمتنزهات على كورنيش النيل مغلقة، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي مخالفة لذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية، حيث إنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين تزامنا مع أعياد شم النسيم، وذلك تفعيلًا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ بني سويف على أنه سيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تجاوزات أو تجمعات، قد تُعرّض سلامة المواطنين لخطر احتمالية العدوى بفيروس كورونا، مؤكدًا أن هذه التوجيهات سيتم تنفيذها في كل مدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأشار «غنيم» في تصريحات صحفية، اليوم، إلى وجود دوريات من أجهزة المتابعة بالوحدات المحلية بإشراف ومتابعة عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين أهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة، مشددًا على أهمية أن يكون الالتزام نابعًا من قناعاتهم الشخصية، حيث إن هذا الأمر غير قابل للتجربة أو الاحتمالات أو الانسياق خلف المعلومات الخاطئة عن المرض، نظرًا لأنه يتعلق بصحة الإنسان ومن حوله، وقد يتعلق بأقرب الناس لهم، قائلًا «لازم نكون إيد واحدة وقلبنا على بعض علشان نعدي الأزمة بدون أي خسارة أو تأثير سلبي على وطننا، فالحفاظ على صحة كل مواطن هدف أساسي وحيوي لكل أجهزة الدولة».

وأثنى محافظ بني سويف على من التزم من المواطنين وهم الأكثرية، حيث ضرب الشعب السويفي أفضل الأمثلة في الالتزام بقرارات الحكومة فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية ومواعيد حظر التجوال بعد الساعة 8 مساءً يوميًا، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتابع بشكل لحظي بالتنسيق مع الجهات الأمنية الالتزام بالقرارات وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيقها بكل حسم على البعض المخالف.

كان محافظ بني سويف قد وجه جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتكثيف المرور بالشوارع الرئيسية والميادين لمنع أي تجمعات محتملة للمواطنين، ومتابعة التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق، ومنع أي أسواق عشوائية، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أي احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات على منطقة الكورنيش بالمراكز التي يمر بها النيل.

كما تم التوجيه بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى، بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، خاصة الصحية، وتطهير بعض الشوارع، وبعض القرى، في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

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وتضمنت خطة استعدادات المحافظة لأعياد شم النسيم تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية لمواجهة كل صور الغش التجاري، خاصة في السلع التي يزداد عليها الطلب في مثل هذه المناسبات، كالرنجة والفسيخ وكل أنواع الأسماك، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بجانب منع كل صور التلاعب في أسعار السلع الأساسية، حيث أطلقت المحافظة مبادرة «بلاغك أمانك» وخصصت رقمًا على الواتس للإبلاغ عن هذه المخالفات هو 01552190365 بجانب رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية الحيوية، مع تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، خاصة التعديات في المهد، الواقعة من البعض الذي يحاول استغلال الظروف الراهنة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أنه اعتبارًا من صباح يوم الإثنين 20 إبريل الجاري، إغلاق طرق الكورنيش بكل المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة.