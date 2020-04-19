شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تغلق القرى السياحية والشواطئ.. وحملات لتفريق التجمعات بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملاتها المكثفة في المحافظات، الأحد، لإغلاق طرق الكورنيش والحدائق العامة والخاصة والشواطئ وأماكن انتظار السيارات خلال أعياد الربيع وشم النسيم، وكلف المحافظون رؤساء المدن ومديرى الأمن باتخاذ كافة الإجراءات للحد من تجمعات المواطنين لمجابهة فيروس كورونا.

في الإسكندرية، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم إغلاق طريق كورنيش الإسكندرية كاملا وعدم السماح بانتظار السيارات به.

وتشمل تعليمات المحافظة غلق كافة ساحات انتظار السيارات «الجراجات» بطريق الكورنيش، وسيتم التعامل بحزم وقوة مع المخالفين للإجراءات، بالإضافة إلى شن حملات على مدار الساعة لتفريق أي تجمعات على الكورنيش والمتنزهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإغلاق مداخل وبوابات جميع شواطئ المحافظة، البالغ عددها 61 شاطئا تمتد من أبوقير وحتى أبوتلات، والتنسيق مع مجلس إدارة مدينة المعمورة لمنع الدخول نهائيا إلا لقاطنيها، مع التأكيد على إغلاق الشاطئ والتنسيق مع وزارة السياحة لإغلاق بوابات حدائق قصر المنتزه، وإلزام كافة فنادق الإسكندرية، سواء التابعة لوزارة السياحة أو التابعة للمحافظة، بعدم استقبال رواد خلال تلك الفترة، وإلزام كافة القرى السياحية الواقعة على الساحل الشمالي بإغلاق الشواطئ وحمامات السباحة ومنع إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو تجمعات أو تسيير رحلات بحرية خلال تلك الفترة، وإلزام كافة الفنادق والجمعيات المخصص لها مساحات شاطئية بمنع التواجد نهائيًا على الشواطئ وعدم إقامة أي تجمعات واستمرار إغلاق الكافيهات والمقاهى والكافتيريات بكافة أنحاء الإسكندرية.

وفي شمال سيناء، أعلنت المحافظة عن إغلاق كامل للحدائق والمنتزهات والشواطئ بالمحافظة.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه بجانب غلق المنتزهات والشواطئ سيتم غلق مراكز الشباب والأندية الرياضية وعدم السماح بممارسة أي مسابقات رياضية، سواء داخل النوادي أو في الشوارع الرئيسية.

وفي القليوبية، أعلنت الأجهزة الأمنية أنه تقرر غلق طريقى كورنيش النيل ببنها والقناطر الخيرية وعدم السماح بانتظار السيارات بهما، مع توفير المسارات البديلة.

وقال اللواء إيهاب مزوق، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إن الإدارة أعلنت حالة الاستنفار الأمنى لمنع دخول السيارات إلى كورنيش بنها وحدائق القناطر الخيرية.

وكلف اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.

وفي جنوب سيناء، أغلقت المحافظة كل الطرق المؤدية إلى الشواطئ العامة، بالإضافة لإغلاق الحدائق العامة والساحات وأماكن التجمعات، ووضعت أجهزة الشرطة أكمنة ثابتة ومتحركة لمنع السيارات المتجهة للشواطئ العامة في كل المدن، خاصة في مدن رأس سدر وطور سيناء ودهب، ووضع مرور جنوب سيناء الحواجز على الطرق المؤدية للشواطئ، وشدد على ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع أي تجمعات.

وفي البحيرة، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز وجميع المحال، خاصة محال بيع الأسماك المملحة للتأكد من صلاحيتها بمناسبة أعياد شم النسيم، مشيرًا إلى تحرير أكثر من 3700 محضر خلال شهر للمحال والمخابز المخالفة في نطاق المحافظة.

وفي الأقصر، شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لمنع التجمعات وغلق كورنيش النيل والحدائق العامة، ورفع السيارات المتواجدة بجوارها، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وكلف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، رؤساء المدن، بالتنسيق مع قوات الأمن، بتطبيق كافة الإجراءات القانونية، لمنع أي تجمعات تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع.

وفي السويس، أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن هناك جهودًا كبيرة تمت، بالتنسيق مع مديرية الأمن، بقيادة اللواء رجب عبدالعال، لتنفيذ كافة القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، منها قرارات غلق جميع شواطئ وحمامات السباحة وإلغاء الرحلات وجميع أشكال الحفلات والتجمعات داخل القرى السياحية والمنتجعات.

وفي البحر الأحمر، شددت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على جميع إدارات القرى والفنادق السياحية في نطاق المدينة، بعدم السماح بوجود أي تجمعات داخل القرى السياحية والالتزام التام بإغلاق الشواطئ والكافتيريات، موجهة بتطبيق الالتزام بغلق الشواطئ الخاصة والعامة وجميع المقاهى والكافيهات والكافتيريات، والتأكيد على عدم السماح بإقامة أي احتفالات بأعياد شم النسيم بالحدائق أو المتنزهات أو الشواطئ.

وأكد مسؤولو محميات البحر الأحمر منع تنظيم أي رحلات بحرية أو زيارات لمختلف المحميات الطبيعية والبرية بالغردقة ومرسى علم وحلايب وشلاتين طبقًا لقرارات وزيرة البيئة ومحافظ البحر الأحمر لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيما تتابع إدارات المحميات المنتشرة بمدن البحر الأحمر متابعة تنفيذ قرار إغلاق الشواطئ ومنع أي تجمعات للمواطنين خلال احتفالات شم النسيم، وإخطار الأجهزة الأمنية بأي مخالفات بمختلف شواطئ المحميات الطبيعية.