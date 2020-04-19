شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مدفن العبور لا توجد به إشغالات.. وتركيب بوابات لإحكام السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يرافقها اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مدفن العبور لمتابعة سير العمل بمدفن المخلفات.

ولاحظت الوزيرة انتظام العمل به وعدم وجود إشغالات، كما قامت محافظة القليوبية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتركيب بوابات على المدفن لإحكام السيطرة على انتظام حركة نقل المخلفات إليه ومنع التراكمات، بالإضافة إلى التنسيق مع محافظة القاهرة لتركيب كاميرات على مداخل المدفن لضبط سير العمل به.

كما تم التنسيق مع محافظ القليوبية للانتهاء من تجهيز الموقع الخاص بدفن مخلفات المحافظة داخل المدفن استعدادا لبدء نقل المخلفات إليه وغلق مدفن أبي زعبل وتأكدت الوزيرة ياسمين فؤاد من ارتداء العاملين بالمدفن ومقدمي الخدمة ممن ينقلون القمامة أو يتعاملون معها، لمهمات الوقاية، حفاظًا على سلامتهم.

يأتي ذلك ضمن المتابعات الميدانية التي تقوم بها وزيرة البيئة للوقوف على إجراءات التخلص الآمن من المخلفات، في ظل جهود الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد ناقشت في اجتماع الأسبوع الماضي مع محافظي القاهرة والقليوبية ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة والجيزة وممثلى هيئة المجتمعات العمرانية، إجراءات ضبط سير العمل بمدفن العبور، بما يضمن عدم تراكم المخلفات، وتيسير إجراءات التخلص الآمن من المخلفات، والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفنا آمنا، والتأكد من توافر مهمات الوقاية للعاملين بالمدفن، بالإضافة إلى تدريب مسؤولي استقبال المخلفات من القاهرة والقليوبية على التعامل الآمن معها وإجراءات دفنها.

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