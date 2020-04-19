شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يستعد لانعقاد الجلسات العامة.. و«عبدالعال» يوجه بسرعة تركيب وحدات التعقيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة بسرعة تركيب وحدات التعقيم الذاتي على جميع أبواب الدخول للمجلس في إطار استعدادات مجلس النواب للجلسات العامة المقرر عقدها، الثلاثاء المقبل، اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الإضافية التي يتخذها المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقوم وحدات التعقيم التي تم وضعها أمام بوابات المجلس بقياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين.

وتم تسلم غرف التعقيم المطلوبة من وزارة الإنتاج الحربي التي قامت بتصنيع وتوريد هذه الغرف.

ونقل المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس، رسالة شكر وتقدير من الدكتور على عبدالعال، إلى اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على سرعة الاستجابة لتلبية مطالب مجلس النواب من غرف تعقيم وأدوات وقائية رغم ضيق الوقت، مشيدًا بنجاح الصناعة الوطنية الفائق في هذا الخصوص، وأنه توجد رسالتان من وراء هذا الأمر، الأولى: أن العمل مستمر ولن يتوقف في ظل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، وأن دعم المنتج المحلي واجب وضرورة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب اتخذ عددًا من الإجراءات الاحترازية الأخرى لمراعاة التباعد الاجتماعي، حيث قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني، بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم، وكذلك تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلاً عن تطهير وتعقيم كل قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة.

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بوابات تعقيم ذاتى بمجلس النواب كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا

بوابات تعقيم ذاتى بمجلس النواب كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا

بوابات تعقيم ذاتى بمجلس النواب كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا

بوابات تعقيم ذاتى بمجلس النواب كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا

بوابات تعقيم ذاتى بمجلس النواب كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا

بوابات تعقيم ذاتى بمجلس النواب كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا

بوابات تعقيم ذاتى بمجلس النواب كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا