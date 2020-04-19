شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يشدد على منع التجمعات وغلق الحدائق والمتنزهات في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة التواجد الميداني بالشارع ومتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بكل حسم لمنع أي مظاهر للاحتفالات بعيد شم النسيم، وكذا منع أي تجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات من شأنها تجمع واختلاط المواطنين بدائرة المحافظة.

يأتى هذا تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما أكد محافظ المنوفية ضرورة التأكد من الغلق الكامل غدًا لكل المراكز التجارية والمحال والمولات العامة، بالإضافة لغلق كل الحدائق والمتنزهات العامة، مشدداً على فض أي تجمعات تقام غداً خلال أعياد الربيع، وضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد محافظ المنوفية مجدداً جموع المواطنين ضرورة الالتزام بالمنازل وعدم الخروج للشارع إلا في حالة الضرورة القصوى والابتعاد عن أي تجمعات لتسهيل مهمة الدولة واتباع جميع التعليمات والإرشادات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتوصيات وزارة الصحة المصرية وقرارات مجلس الوزراء.