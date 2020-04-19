شكرا لقرائتكم خبر عن «خلطبيطة».. حفل شم النسيم يصلك إلى البيت من مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدِّم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيًا لفريق «خلطبيطة» وذلك الساعة الرابعة والنصف عصر يوم شم النسيم الموافق 20 إبريل في أولى حفلاته التي تُبَث عبر الإنترنت، كما يُقدِّم أوركسترا المكتبة حفلاً لرباعي وتري يُبَث أيضًا مباشرة عبر الإنترنت في تمام الخامسة يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل.

يأتي هذا في اطار توسع المكتبة في تقديم انشطتها الثقافية والفنية عبر الإنترنت تمشياً مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.