شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات بسوق الـ«٥٠٠٠» ببورسعيد على مساحة ١٨٠٠ متر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة بورسعيد حملة لإزالة الإشغالات قادها عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسعيد رخا، رئيس حي الزهور بمنطقة سوق الـ٥٠٠٠، وتم إزالة الإشغالات العشوائية وتنفيذ ٢٠ قرار إزالة على مساحة ١٨٠٠م.

وأكد السكرتير العام المساعد بأن هناك تعليمات مشددة من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشأن الإزالة الفورية لجميع الأسواق العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتعليمات.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ عل سلامة المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد ازدحاما وتكدسا من المواطنين.

حملة لإزالة الاشغالات بأسواق بورسعيد

حملة لإزالة الاشغالات بأسواق بورسعيد

حملة لإزالة الاشغالات بأسواق بورسعيد

حملة لإزالة الاشغالات بأسواق بورسعيد