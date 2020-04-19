- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات بسوق الـ«٥٠٠٠» ببورسعيد على مساحة ١٨٠٠ متر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت محافظة بورسعيد حملة لإزالة الإشغالات قادها عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسعيد رخا، رئيس حي الزهور بمنطقة سوق الـ٥٠٠٠، وتم إزالة الإشغالات العشوائية وتنفيذ ٢٠ قرار إزالة على مساحة ١٨٠٠م.
وأكد السكرتير العام المساعد بأن هناك تعليمات مشددة من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشأن الإزالة الفورية لجميع الأسواق العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتعليمات.
يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ عل سلامة المواطنين، خاصة في المناطق التي تشهد ازدحاما وتكدسا من المواطنين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
3,032
-
تعافي
701
-
وفيات
224
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات بسوق الـ«٥٠٠٠» ببورسعيد على مساحة ١٨٠٠ متر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.