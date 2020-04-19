شكرا لقرائتكم خبر عن القناطر الخيرية تهيب بالمواطنين التزام المنازل: «الحدائق والمتنزهات مغلقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت رئاسة مركز ومدينة القناطر الخيرية، برئاسة اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس المركز والمدينة، بأهالي مركز ومدينة القناطر والمحافظات والمدن المجاورة والمصريين، بتنفيذ قرارات رئيس الوزراء بالحظر الكامل يوم شم النسيم، والالتزام بعدم الخروج والبُعد عن التجمعات.

وننوه رئيس المدينة والمركز، في تصريحات صحفية، بأن جميع حدائق القناطر الخيرية مغلقة ولا تستقبل مواطنين، مطالبًا المصريين بالوعي والتخلي عن الاحتفال بشم النسيم هذا العام، في ظل ظروف منع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

وقال رئيس المدينة، إنه تقرر اعتبارًا من الساعات الأولى ليوم غد الإثنين «شم النسيم»، غلق طريق الحدائق وكورنيش القناطر الخيرية، وعدم السماح بانتظار السيارات بهما، مشيرا إلى أن المدينة بالتنسيق مع المرور والأجهزة الأمنية أعلنت حالة الاستنفار الأمني لمنع دخول السيارات إلى القناطر الخيرية يوم شم النسيم، بداية من الساعات الأولى وحتى بداية اليوم التالي، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

أضاف رئيس المدينة أنه تم تعيين مجموعات من الأكمنة الثابتة والمتحركة، بمداخل ومخارج مدينة القناطر الخيرية وكورنيش العاصمة بنها، لمنع دخول المواطنين وسيارات الرحلات ووقف الرحلات النيلية على مدار الساعة، لمنع أي تجمعات قد تحدث خلال عيد الربيع.