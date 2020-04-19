شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الحملات الأمنية بالمحافظات تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وشدد المحافظون على الوحدات المحلية بتكثيف الحملات لمنع البناء المخالف، وناشدوا المواطنين عدم استغلال ظروف محاربة الدولة لفيروس كورونا والتعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدين أنه سيتم الضرب بيد من حديد على المخالفين.

في البحيرة، قال المحافظ اللواء هشام آمنة، إنه تم تنفيذ 34 قرار إزالة بمراكز أبوحمص والمحمودية وشبراخيت ورشيد والدلنجات وحوش عيسى ودمنهور وإدكو على مساحة 4 آلاف و661 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 4 قرارات في أبوحمص و8 في رشيد و10 في المحمودية وقرار في كل من إدكو ودمنهور و3 قرارات في شبراخيت و5 قرارات في الدلنجات وقرارين في حوش عيسى.

وفي القليوبية، شارك المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان في استكمال أعمال إزالة برجين مخالفين بمنطقة كفر سعد، وكذلك أساسات عمارة أخرى بمساحة تصل إلى 5400 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحميلهم تكلفة الإزالة.

وتابع المحافظ حملة مدينة الخانكة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بالجبل الأصفر، حيث تم إزالة 31 حالة تعدي على مساحة بلغت 6220 م2.

وفي المنوفية، كشف المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون عن تنفيذ 124 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 4 أفدنة و4 قراريط خلال فترة الحظر، مشيرًا إلى أنه تم إزالة 15 حالة تعدي بمساحة 7 قيراط و9 أسهم.

وفي بني سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، إنه تمت إزالة 21 حالة تعد «في المهد» على أراض زراعية وأراضي أملاك دولة، بواقع 4 حالات تعد على مساحة 400 متر من أراضىي أملاك الدولة بقرية «طما فيوم» وحالة تعد على 175م أرض زراعية بقرية البهسمون مركز أهناسيا، و6 حالات بمركز ناصر، و5 حالات تعد على مساحة 17450 م من قرى شرق النيل التابعة لجزيرة ببا، وحالتين بقرية مازورة سمسطا، وحالتين بقرية الحاجر مركز بني سويف، وحالة

تعد في المهد في مركز الفشن.

وفي كفرالشيخ، قال المحافظ اللواء جمال نور الدين، إنه تم إزالة حالة فورية للتعدي على حرم الطريق بجوار محطة الصرف رقم 2 بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي من المهد بأرض زراعية بمنطقة ميت علوان التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ على مساحة 500 متر مربع، وإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بجمعية مكسيكو بقرية البنا التابعة لمركز الحامول على مساحة 175م، لافتًا إلى أنه تم رد الشئ لأصله، وتسليم المواقع لجهات الولاية خالية من أي تعدي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

وفي السويس، قام حي الجناين برئاسة عالية فريد، رئيس الحي والإدارة الهندسية وإدارة حماية أملاك الدولة بالحي، بإزالة التعديات التي تمت بمنطقة بمنطقة أبوعارف وأرض عبدالعزيز على مساحة 1620 متر، وتشمل إزالة مباني بدون ترخيص بمساحة 1260 مبنى خرسانة مسلحة، وأسوار طول أبيض، وكذلك إزالة تعديات على أملاك دولة بمساحة 360 متر، عبارة عن مباني خرسانية في المهد.

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وفي أسيوط، شدد المحافظ اللواء عصام سعد، على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع القرى والمراكز والأحياء بصفة يومية، مشيرًا إلى استهداف حملة برئاسة المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة، لإزالة المخالفات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم، وتمكنت من تنفيذ 25 قرار إزالة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وفي دمياط، أعلنت المحافظ الدكتورة منال عوض، إن خلال الحملة المُنفذة، اليوم الأحد، تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وأ. محمد عجم، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الزرقا، تم إزالة ٥ حالات تعدٍ على أراضي زراعية، عبارة عن تحويطات من البلوك الأبيض والأسمنت والغاب على مساحات ١٠٤٢م٢، ٣٥٠م٢، ٢٥٠م٢، ٢٠٠م٢، ١٢٨ م٢ بإجمالي ١٩٧٠م٢، وذلك بقريتي سيف الدين والكاشف الجديد التابعين لمركز الزرقا، منوهة أيضًا إلى أنه تم إزالة حالة تعدٍ أخرى على أرض زراعية بعزبة العدل بأبوالعز التابعة لقرية البساتين بمركز كفر البطيخ عبارة عن بناء لغرفة على مساحة 6 متر مربع.

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في بني سويف

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بالبحيرة

حملة لإزالة التعديات بمنطقة أبو عارف وأرض عبد العزيز بالسويس

حملة لإزالة التعديات بمنطقة أبو عارف وأرض عبد العزيز بالسويس

حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في البحيرة