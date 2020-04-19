تعرف على أسعار الرنجة والفيسخ بمنافذ وزارة التموين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات الأسماك الطازجة والمجمدة، بمنافذ وفروع الشركة بمحافظتى القاهرة والجيزة بنسبة من 25 إلى 30%، لتلبية احتياجات المواطنين خلال أعياد شم النسيم، بالإضافة إلى توفير الفسيخ والرنجة. "الخليج 365 " ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الرنجة والفسيخ بمنافذ المجمعات الاستهلاكية 1- طرح 250 طن أسماك طازجة ومجمدة ومملحة "رنجة وفسيخ" بمناسبة شم النسيم. Advertisements 2- طرح الفسيخ بسعر 120 جنيهًا للكيلو والرنجة من 32 حتى 46 جنيهًا للكيلو. 3- طرح الأسماك المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة 25% . 4- إطلاق 7 سيارات متنقلة لطرح الأسماك فى الميادين بأسعار مخفضة.

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