شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن حركة الصادرات والواردات عبر الميناء خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتان و4 حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة، مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا .

وأضافت هيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 3700 طن رمل و4757 طن كوارتز و10300 طن علف بنجر و5140 طن مولاس و11387 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 1960 طن حديد تسليح و 123 طن ألواح حديد لفات و 4280 طن لفف صاج و 7800 طن خردة و 7000 طن قمح و 18090 طن ذرة و 2013 طن خشب زان و 3960 طن زيت .‎



وأوضح الميناء أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 395 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال وفراولة وخوخ ويوسفي ) وخضروات ( بطاطس و بطاطا ) وحاصلات زراعية ( بصل و فاصوليا و ثوم و برسيم ) يتم تصديرها إلى كلا من الأمارات السعودية والأردن والمغرب وأمريكا وبريطانيا وايطاليا وتركيا وسولفينيا ومالطا والصين .

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كما بلغ عدد الحاويات الوارد 435 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3048 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173424 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 106649 طنا .



كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2720 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، في حين غادر عدد 2505 شاحنة منها 573 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30459 من البضائع العامة .