شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توزع سلع غذائية على مليون أسرة من محدودى الدخل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة ستقوم بتوزيع مواد غذائية أساسية على مليون أسرة من محدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وذلك بالتنسيق مع مديرية تضامن القاهرة والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية وعدد من المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى تفعيلًا لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده محافظ القاهرة لتوزيع عدد من السلع الغذائية على المستحقين بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحضور عز فرغل رئيس الاتحاد وعدد من قيادات المحافظة.

وثمن محافظ القاهرة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ومشاركتهم فى تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا خاصة جهود دعم الأسر فى مواجهة الأزمة التى سببها فيروس كورونا.

يذكر أن محافظة القاهرة وزعت عددا كبيرا من المواد والسلع التموينية على الأسر فى المناطق الأكثر احتياجًا بالأسمرات وأهالينا والمحروسة وروضة السيدة.

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وكان أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم توفير السلع الغذائية وتوزيعها على المرأة المعيلة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا تكفى لمدة شهر على، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه تم توزيع 2500 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الاسمرات، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية.

وكانت وزعت محافظة القاهرة 1000 كرتونة تموينية تحوى السلع الأساسية على أسر العمالة غير المنتظمة التى تضررت من الأزمة التى سببها فيروس كورونا بمناطق القاهرة الجديدة والقطامية والزلزال بالتجمع الثالث، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى.