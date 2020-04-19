شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وجاء نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأبناء الجيزة بخالص التهاني القلبية بهذه المناسبة العظيمة التي تجسد أجمل معاني المحبة والإخاء، راجياً الله العلي القدير أن يوفقكم ويمتعكم بوافر الصحة والسعادة متمثلين دائما بالقيم السامية التي جسدها السيد المسيح رمز التسامح والعطاء وأن تعم دعوته إلى الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية".

واختتم المحافظ برقيته بخالص التمنيات بدوام التوفيق ومواصلة الرسالة فى خدمة أبناء الوطن من أجل رفعة مصر.

Advertisements

وكان البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، قاد أمس دورة الفرح بالقيامة، وهى أحد طقوس قداس عيد القيامة المجيد بينما طاف الأساقفة في أرجاء الكنيسة حاملين الشموع على صوت ألحان وتراتيل العيد، ويأتي ذلك بعدما انتهت الكنيسة من طقس تمثيلية القيامة إذ اطفأت كنيسة دير الأنبا بيشوى أنوارها وأغلق البابا تواضروس والأساقفة هيكل الكنيسة بالأستار وهى من طقوس الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد، حيث دخل البابا والأساقفة داخل هيكل الكنيسة ثم أغلق أبوابه حتى انتهى الحوار بين من فى داخله ومن فى خارجه للإشارة إلى غلق باب الجنة بعد طرد آدم منها.

كما ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس العيد، بكلية اللاهوت الكاثوليكية بالمعادي، وترأس القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، قداس العيد بالكنيسة الإنجيلية فى مصر الجديدة، ويترأس المطران منير حنا، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية فى مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، احتفال عيد القيامة، بكاتدرائية جميع القديسين وذلك دون حضور على أن تبث الكنائس كل هذه الصلوات للمسيحيين ليشاركوهم الصلوات من المنازل .