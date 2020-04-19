شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركزى للمحاسبات يهنئ أعضاء الجهاز والشعب المصرى بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى الأخوة الأقباط من قيادات الجهاز والأعضاء والعاملين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

ودعى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الله أن يحلل "عيد القيامة المجيد" على الأخوة الأقباط من أعضاء وعاملين بالجهاز وعلى المصريين جميعاً بكل خير وأن ينعم على مصر الحبيبة بمزيد من الأمن والأمان.

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وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ترأس قداس عيد القيامة المجيد لأول مرة من وادى النطرون بعدما أغلقت الكنائس.

يذكر أن المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري، تقدموا بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بحلول الاعياد القبطية وعيد القيامة.

داعين الله عز وجل أن يديم على مصر الاعياد وجميع المصريين في وحدة ووئام وصحة وسلام وأمان في ظل القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.