سقوط مروجي المخدرات بالقاهرة ومطروح في قبضة رجال الأمن-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمكافحة المخدرات، من ضبط عدد من الأشخاص بالقاهرة، ومطروح، وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية مسجلة) لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث أمكن ضبطه في كمين أعد له بدائرة القسم وبحوزته (عدد 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وعدد 142 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت جميعها 2,100 كيلو جرام - طبنجة صوت - 4 طلقات صوت- مبلغ مالي - عدد 2 هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (450,000 أربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

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كما تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من ضبط (أربعة عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية مسجلة) لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم (عدد 4 طرب لمخدر الحشيش - 42 قطعة لذات المخدر وزنت 580 جرام – 131 قرص مخدر- 490 ألف جنيه - عدد 5 هواتف محمولة).

وفي سياقٍ متصل تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط (اثنين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية مسجلة)، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بالطريق الساحلي "مطروح/الإسكندرية"، وضبط بحوزتهما (35 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالي - عدد 2 هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (2,800,00 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.