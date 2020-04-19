بالصور.. ضبط 1.250 طن فسيخ غير صالحة للاستهلاك في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 1,250 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد المحال بالقاهرة قبل طرحها وتداولها بالأسواق.

كانت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بقيام (مالك محل لتجارة الأسماك المملحة كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) بحيازة كميات من (الأسماك المملحة) المعبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الاحتفال بأعياد شم النسيم، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مفتشي الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المتحرى عنه، وضبط كمية قدرها (1,250 طن أسماك ممُلحة "1,150 طن سردين – 100 كيلو جرام فسيخ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "وفقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.