بقيمة 9800 جنيه.. ضبط قضيتي تهريب عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضيتين تهريب بضائع أجنبية الصنع، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 9800 جنيه.

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وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط 22 قضية أبرزها (عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 111 حكم قضائي متنوع، وضبط 113 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لأحكام السيطرة الأمنية عليها.