ربع كيلو هيروين خام.. ضبط سيدة بمحطة قطارات أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى محطات السكك الحديد (التابعة لقسم شرطة سكك حديد أسوان بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات)، من ضبط (إحدى السيدات)، حال تواجدها بالمحطة، وبحوزتها (حجر أسطواني لمخدر الهيروين، وزن حوالي 260 جرام- مبلغ مالي- وهاتفي محمول). بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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