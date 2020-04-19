تصديا لـ"كورونا".. ضبط مالك شركة حجب 2350 ألف "كمامة وجواني" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك شركة للمستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، لحجبه عن التداول (2350 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، جوانتي") بقصد رفع أسعارها.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على 581 ألف جنيه مقابل انتاج وتصنيع الخبز دون انتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعها في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

يأتي ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.