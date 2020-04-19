البرلمان يواصل التحصين ضد كورونا.. تركيب بوابات جديدة للتعقيم الذاتي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شهدت أروقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الأحد، تركيب بوابات تعقيم ذاتي على عدد من أبواب المجلس، وذلك في ضوء الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تقيمها الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزى، قبل انعقاد الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء القادم، لمناقشة عدد من التشريعات الهامة.

جاء ذلك في اطار توجيهات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير الحماية للنواب وجميع المترددين على مجلس النواب.

وتأتي هذه الخطوة استكمال لجهود تحصين المجلس، من تداعيات كورونا علي مدار الفترة الماضية، حيث دخلت إجراءات إثبات حضور الأعضاء بمجلس النواب، من خلال "بصمة الوجه" حيز التنفيذ منذ أمس السبت، على مستوى اللجان، ومن المنتظر أن يكون أُثبات الحضور بجلسة الثلاثاء أيضا من خلال بصمة الوجه، بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (٥) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوي الإعاقة، كما يتم توزيع الكمامات على كل المترددين للمجلس بشكل مجاني، وإجراء كشف الحرارة أيضا، مع ضوابط للجلوس في القاعة العامة بحيث تحقق المسافات الأمنة لعدم نقل العدوى.​