شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنزل مهجور ظهرت به «خفافيش» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المحاسب محمد بكري إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، اليوم الأحد، على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه ظهور عدد من الخفافيش داخل منزل مهجور بقرية بني زايد التابعة لدائرة المركز، والتي تضمن عدم ظهورها مرة أخرى.

وأشار إلى أنه فور تلقي شكوى من أحد الأهالي، تفيد بوجود عدد من الخفافيش داخل منزل مهجور بقرية بني زايد، تم التحرك على الفور برفقة مسؤولين من الإدارة الزراعية والبيطرية بالمركز، حيث تم العثور على عدد محدود وتم تفريقه بمجرد دخولنا للمنزل.

وتابع: «تم غلق جميع منافذ وأبواب المنزل بشكل كامل مع غلق جميع الفتحات التي قد تسمح بدخول أو خروج ذلك الطائر، قبل أن يتم وضع تركيبة تم إعدادها بمعرفة رجال الإدارة الزراعية والبيطرية ورشها داخل المنزل.

وأضاف: «لا داعي للقلق أو الذعر واطمأن أهالينا تماما، لأن ما تم العثور عليه عدد محدود للغاية وتم التعامل معه، بالإضافة إلى غلق المنزل وأخذ تعهد على صاحبه برشه وتعقيمه ما بين الفترة والأخرى.

وأثار ظهور عدد من الخفافيش داخل منزل مهجور في قرية بني زايد التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، في قلق وخوف عدد من الأهالي، عقب ربط بعض التقارير أنه وراء ظهور فيروس كورونا المستجد بالخارج.

وفوجئ الأهالي بظهور عدد من الطيور التي يرجح أن تكون لطائر الخفاش داخل القرية، حيث أرجع بعضهم قيام بعض الشباب بفتح أحد المنازل المهجورة والتي كان يقطنها عدد من الخفافيش، وقيامهم بالتصوير داخلها، ما أدى إلى محاولة طيرانها للبحث عن مكان أخر مهجور.

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