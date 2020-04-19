شكرا لقرائتكم خبر عن شون وصوامع المحافظات تواصل استقبال الأقماح من المواطنين (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت شون وصوامع المحافظات، الأحد، استقبال كميات القمح الموردة، وحرص القائمون على الاستلام على اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد للوقاية من فيروس كورونا، والتأكد من توريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها.

في كفر الشيخ، تفقد المحافظ اللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، الصومعة المعدنية بمدينة كفرالشيخ، حيث تم استلام 1051 طن و725 كيلو من محصول القمح من المزارعين، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة استعدت بـ22 موقعًا لتوريد القمح، لافتًا إلى أن المساحة من الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة، 146 ألف و714 فدان، ومتوسط إنتاجية الفدان من 2 ونصف إلى 3، والمستهدف توريده 180 ألف طن، لافتًا إلى أنه اتخاد الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التوريد للوقاية من فيروس كورونا، وتوريد الأقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أي اقماح مستوردة مع اقماح محلية أو توريد أقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة.

وفي القليوبية، أعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح بلغ 419.002 طن، مشيرًا إلى أنه التقى عددًا من المزارعين والذين أشادوا بحسن معاملة القائمين على الصوامع، وعدم وجود أي عقبات تواجههم في توريد المحصول واستلامهم الثمن خلال 48 ساعة.

وفي الإسكندرية، قال الدكتور مصطفى كامل البخشوان، وكيل وزارة الزراعة أنه تم حصاد 585 فدان منذ بدء موسم حصاد محصول القمح رسميًا في المحافظة وتوريد الأقماح المحلية لموسم 2020، حيث يبلغ إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام 69236 فدان بزيادة 1936 فدانًا على العام الماضى 2019، حيث بلغت المساحة المنزرعة 67.3 ألف فدان.

وأضاف البخشوان أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقا لما قرره الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

ومن جانبه، قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين، إن الصوامع والبناكر استقبلت 676 طن قمح محلي، مشيرًا إلى أن المديرية استعدت لموسم التوريد الجديد بتجهيز 7 صوامع وبناكر وهناجر، بالإضافة إلى الشون المعدة طبقًا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 ألف طن أقماح محلية ومستوردة، حيث يبلغ إجمالي المستهدف من الأقماح المحلية 170 الف طن و190 ألف طن أقماح مستوردة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات، ومديرية الزراعةن وجميعة القبانية، والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تكون مهمتها الغشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.

وفي الغربية، أكد المحافظ الدكتور طارق رحمي، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية القمح الموردة بلغ 125 طن و53 كيلو قمح.

وقال المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة، إن مراكز التجميع بالمحافظة مجهزة لاستقبال المزارعين لتوريد محصول القمحن بإجمالي 23 هنجر وشونة وصومعة.

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وفي بني سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، إنه تم استلام وتوريد 335 طن و764 كجم من القمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم

توريده إلى 616 طن و596 كجم.

وفي المنوفية، أعلن المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، عن توريد ما يزيد عن 1320 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد لعام 2020، حيث بلغ ما تم توريده اليوم، ما يزيد عن 574 طن قمح، مشيرًا إلى أن عملية التوريد مستمرة يوميًا حتى الإنتهاء من موسم الحصاد، ووجه المحافظ اللجان المختصة بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تعوق عمليات التوريد حفاظًا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددًا على المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات إستلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة.

وفي البحيرة، أعلن المحافظ اللواء هشام آمنة، عن حصاد 7070 فدانًا منزرعة بالقمح حتى صباح اليوم، خلال موسم حصاد القمح بالمحافظة.

وقال محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، بلغت 386 ألفًا و705 فدانًا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح تبلغ 28 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، مؤكدًا على أن تلك الشون كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة قامت بتحديد سعر القمح على حسب درجات النظافة، وأن سعر القمح درجة نظافة 22.5 هو 670 جنيهًا، ودرجة 23 هو 685 جنيهًا، ودرجة 23.5 هو 700 جنيهًا.

وفي الشرقية، تابع المحافظ الدكتور ممدوح غراب، سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، موضحًا أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغت 8584 طن و 419 كيلو قمح ، لافتًا إلى أن توريد، الأحد، من الأقماح بلغ 3817 طن و 318 كيلو قمح، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألف و822 فدان وأنه تم حصاد 23550 فدان حتى الآن.