شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن عن شهادات للأطباء بحد أقصى مليون جنيه: «نرد الجميل لهم» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على إصدار شهادة للأطباء وأطقم التمريض تحت مسمى «ايد واحدة».

وقالت «القباج» أن إصدار هذه الشهادة يعبر عن عميق الشكر والتقدير لجهود أطباء مصر ودورهم الملموس في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أنهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار حرص البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع وإيمانا بكل الجهود التي يقدمها القطاع الطبي في مصر وجب على البنك رد الجميل لهم من خلال اتاحه الشهادة لمدة عام بعائد 15.5% يصرف سنويا، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

وأوضح الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك، أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني وكارنيه النقابة وسوف تتاح الشهادة في جميع فروع البنك البالغ عددها 93 فرع في جميع محافظات الجمهورية لمنع التكدس والتزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم اتخاذ اللازم نحو إزالة أي معوقات تقابل الراغبين من شراء هذه الشهادة من السادة الأطباء أو أطقم التمريض .

وأشار «فاروق» إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يبادر البنك بتقديم شهادة ذات طابع خاص لفئات معينة من المجتمع حيث سبق وقدم شهادة رد الجميل بعائد 15.5% لكبار السن الذين تخطوا الخامسة والستين عاما حتى يوفر لهم حياة كريمة من خلال حرص البنك على القيام بدوره المجتمعي تجاه كافة العملاء .

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