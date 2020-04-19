شكرا لقرائتكم خبر عن توريد ١٢٥٩ طن قمح محلي لصوامع بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية الصوامع والبناكر استقبلت ١٢٥٩ طن قمح محلي حتى اليوم الأحد وفق لدرجات النقاوة المقررة من قبل الوزارة للعام الجارى 2020 وهى 23.5 قيراط و23 قيراط و22.5 قيراط .

وقال «سعدالله» لـ«المصرى اليوم»- أن المديرية استعدت لموسم التوريد الجديد بتجهيز 7 صوامع وبناكر وهناجر بالاضافة إلى الشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الاقماح المحلية بسعات تخزينية تقدر بـ360 الف طن أقماح محلية ومستوردة حيث يبلغ اجمالى المستهدف من الاقماح المحلية 170 الف طن و190 الف طن أقماح مستوردة.

وأوضح أن السعات التخزينية المحددة لهذا العام 2020 هي صومعة برج العرب التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 90 الف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن وصومعة العامرية بسعة 60 الف طن وصومعة الصبحية بسعة 60 الف طن بالإضافة إلى 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو ٢١ والتابعة للشركة العامة للصوامع سعة كل بنكر 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن فضلًا عن هناجر الأرض الزراعية بسعة ٣٠٠٠ طن قمح معبأ في أجولة والشون والتى تتمثل في شونة القطن بسعة ٦٠٠ طن معبأ في أجولة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لاستلام توريد القمح تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وتضم في عضويتها كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة وجميعة القبانية والجهات المسوقة هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الاشراف على استلام الاقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.

وأشار «سعدالله» إلى أن أسعار التوريد التي سيتم التعامل بها مع المزارعين هذا العام وفقًا لما قرره الدكتور على المصيلحى وزير التموين على النحو التالي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

يشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة قمح في الإسكندرية هذا العام ٦٩٢٣٦ فدان بزيادة 1936 فدانا على العام الماضي 2019 حيث بلغت المساحة المزروعة 67.3 ألف فدان.

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