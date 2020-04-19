شكرا لقرائتكم خبر عن «دير دميانة بالدقهلية» يوزع هدايا عيد القيامة على الأطفال بمنازلهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كعادته كل عام وزع دير القديسة دميانة ببراري بلقاس بمحافظة الدقهلية، الأحد، هدايا عيد القيامة على الأطفال ولكن هذا العام وبسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تم توزيع الهدايا على الأطفال بمنازلهم.

وقال عماد ميلاد، أحد شباب الخدمة بدير القديسة دميانة: «الأطفال متعودين في كل عيد اننا نقيم احتفال خاص بالدير ونعمل لهم مسابقات وترانيم فرايحي وبنوزع عليهم الحلويات والهدايا لكن هذا العام وبسبب الإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا ومنع التجمعات فقرر الدير توصيل الهدايا للأطفال في بيوتهم حتي لا يحضروا للدير كعادتهم ولإدخال الفرحة على قلوبهم بمناسبة العيد».

وأضاف «بدأنا قبل العيد بفترة في تجهيز هدايا الأطفال بتوجيهات الأنبا ماركوس، مطران دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص ديسقورس، وكيل الدير، والقمص فيلبس والقس اثناسيوس والقائمين على الخدمة بدير القديسة دميانة بالبرارى، وبحضور شباب الخدمة وقمنا بتقسيمها وتوزيعها حسب المرحلة التعليمية»ابتدائي وإعدادي«وفصلنا هدايا الأولاد عن البنات».

وأشار إلى إلتزام الدير بكافة الإجراءات التي قررتها الدولة لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد قائلا :«احنا ملتزمين بكل القرارات لكن لازم نفرح الناس والأطفال في العيد».