شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان» يطالب بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تحية إكبار وإعزاز لكل الفلسطينيين الموجودين في الأسر أو الاحتجاز الإسرائيلي بسبب مناهضة الاحتلال والمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأعرب «فائق»، في تصريحات صحفية، عن تقديره لشعب فلسطين الذي لم يتوقف عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وتحمل في سبيل ذلك ما لم يتحمله شعب آخر ليحقق استقلاله وحريته. جاء ذلك بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من أبريل من كل عام.

وأكد «فائق»، أن إسرائيل تنتهك مجمل حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أولا، بتعريضهم للتعذيب، وثانيا، باحتجازهم في ظروف احتجاز تتنافى مع كل المعايير الدولية في ظل انتشار وباء كورونا، وثالثا، باحتجاز بعضهم بقرارات إدارية، ورابعا، باحتجاز كثير منهم في سجون إسرائيلية بما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب «فائق» بضرورة ان يقوم المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة للأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم نحو خمسة الأف أسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية، وضرورة الأفراج عن الأسرى المرضى وبخاصة من أصيبوا بوباء كورونا.