شكرا لقرائتكم خبر عن «البريطانية» تعلن إلتزامها بقرارات الأعلى للجامعات بخصوص امتحانات نهاية العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعة البريطانية في مصر، التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخاصة بتأجيل إمتحانات نهاية العام والتي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الفرقة الدراسية المختلفة والنهائية بجميع الكليات، لإجتياز مقررات هذا الفصل، وذلك لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشادت الجامعة البريطانية بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، إذ تأتي متماشيةً مع ما يفرضه الواقع، كما تأتي حمايةً لأبنائنا وهو الهدف الأسمي، لذلك تلتزم الجامعة بكل ما ورد فيها من قرارات وتوصيات، وسيتم تفعيلها والعمل بها، حيث تمتلك الجامعة البريطانية جميع الإمكانات التقنية والبشرية المتقدمة، التي تُمكنها من تنفيذ القرارات بشكلٍ مثالي، وقد أعدت الجامعة نفسها تماماً لذلك الأمر.

وأعربت الجامعة البريطانية عن تنمياتها بانقشاع الغُمة، وعودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقتٍ، بإذن الله أولاً، ثم بتضافر الجهود، والتحلي بأعلي درجات الإلتزام والإيجابية، حيث تُسخر الجامعة جميع إمكاناتها البحثية والعلمية للتعاون في البحث عن حلول ناجزة لمجابهة هذا الوباء المستجد.

من جهته أكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن مجلس الجامعة البريطانية قرر خلال إجتماعه الذي إنعقد عقب قرارات المجلس الأعلى للجامعات، الإلتزام التام بهذه القرارات لتحقيق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج وإجراء إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في جميع كليات الجامعة، مع التقيد بما إتخذته الدولة من تدابير إحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال «حمد»:«حرصاً من مجلس الجامعة البريطانية في مصر وتغليبا لمصلحة الطلاب ووضعها في المقام الأول بهدف تجنب الإضرار بمستقبلهم وعدم ضياع سنة دراسية عليهم مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم هم وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، فقد إتخذ مجلس الجامعة البريطانية في مصر حزمة قرارات تتمثل في إستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني لكل الفرق الدراسية».

وأضاف «حمد»:«بالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع كليات الجامعة تقرر إلغاء إجراء الإمتحانات التي كان من المزمع عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/ 2020».

وتابع رئيس الجامعة البريطانية في مصر :«وفيما يخص الإمتحانات التي أداها الطلاب في الفصل الدراسي الأول، سوف يستمر تطبيق كل اللوائح والنظم والقواعد التي أديت الإمتحانات بناء عليها، بما في ذلك إضافة الدرجات التي حصلوا عليها في تلك الإمتحانات إلى المجموع الكلى للدرجات في كل السنوات الدراسية (المجموع التراكمي) مع مراعاة طبيعة الدراسة بكل كلية والبرامج الدراسية المختلفة سواء مواد منتهية بالفصل الدراسي الأول أو مواد ممتدة للفصل الدراسي الثاني».

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وتابع«حمد»:«بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات، قررنا تأجيل الإمتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل، وذلك لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، وسوف نقوم بتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب بسبب تأخر موعد تخرجهم».