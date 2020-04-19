شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عبوات كحول وجل وكمامات مجهولة المصدر وتحرير 28 محضر ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملة التفتيش والرقابة على المخابز والاوسواق والمحال التجارية ببني سويف عن تحرير 28 محضرا، شملت: 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و2 محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر للبيع بأزيد من السعر، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر لحيازة مستلزمات طبية مجهولة المصدر.

وضبطت الحملة 800 كمامة و69 عبوة كحول و20 عبوة جل، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانوينة المتبعة في هذا الشأن.

اكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.