شكرا لقرائتكم خبر عن حظر شم النسيم بالإسكندرية.. النقل العام يوقف 400 أتوبيس و70 ترام وقطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية إيقاف الترام وكافة أتوبيسات النقل العام، غدًا، تزامنا مع تنفيذ الحظر الشامل يوم شم النسيم للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإيقاف كافة وسائل النقل العام في جميع المحافظات خلال شم النسيم.
وأوضح صقر في تصريح له، اليوم الأحد،أن القرار يدخل حيز التنفيذ بدءً من الساعة الثامنة مساء اليوم تزامنا مع بدء حظر التجوال، على أن تستأنف الحركة مرة أخرى اعتبارًا من السادسة صباح الثلاثاء المقبل.
ومن جانبه قال المهندس على صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، إن القرار يشمل إيقاف نحو 70 ترام على خطي «المدينة والرمل» و400 أتوبيس نقل عام عن العمل.
وأضاف مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام، أن العمل سيقتصر فقط على صيانة ورفع كفاءة الأتوبيسات والترام داخل ورش الهيئة لتجهيزها لاستئناف العمل في الموعد المحدد.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر غلق طريق كورنيش الإسكندرية بالكامل بدءا من منطقة المنتزه وحتى الأنفوشي، اعتبارًا من صباح غد، تزامنا مع أعياد الربيع وشم النسيم.
وتفقد الشريف أمس طريق الكورنيش لمراجعة إجراءات الأجهزة التنفيذية بمنع التجمعات وإقفال الشواطئ بشكل كامل إمام الرواد وعددها ٦١ شاطئًا.
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