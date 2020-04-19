شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لموظفي جميع الفنادق والقرى السياحية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر سياحية وطبية بالبحر الأحمر أنه تم انتهاء مدة الحجر الصحي لموظفي وعمال جميع الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة بعد قضاء مدة الحجر الصحي التي كانت مقررة من تاريخ إغلاق المنشآت التي كانوا يعملون بها وتأكد خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنه تم السماح للموظفين والعمال بالعودة إلى محافظاتهم الأصلية والبقاء في العزل المنزلي لمدة 14 يومًا أخرى وتم استثناء عمال قرية سياحية واحدة تم استمرار العاملين فيها بالحجر الصحي لحين ثبوت خلوهم من أي إصابات.

كانت وزارة الصحة ومحافظ البحر الأحمر قررا إشراف مديرية الصحة بالبحر الأحمر على وضع العمالة السياحية في الحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس والتأكد من عدم حملهم للفيروس، فيما تواصل تنفيذ قرار محافظ البحر الأحمر بعدم استقبال السياحة الداخلية.